Семак: «Зенит» и «Рубин» знают лучшие качества друг друга»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о матче с «Рубином» во 2-м туре РПЛ.

«Мне кажется, и «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Уже исходя из состояния, из самой игры, будет видно, кто насколько готов и кто окажется лучше в данном конкретном матче», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 27 июля. Начало игры — в 20.00 мск.

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