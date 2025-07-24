Экс-игрок «Химок» Фаринья успешно прошел медосмотр в «Пари НН» и подписал контракт на три года

Как стало известно «СЭ», бывший защитник «Химок» Эдгардо Фаринья успешно прошел медосмотр в «Пари НН» и подписал контракт с нижегородским клубом.

Ранее «СЭ» сообщал, что контракт 23-летнего панамца с нижегородским клубом будет рассчитан на три года.

В прошлом сезоне Фариньо провел за «Химки» 14 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.