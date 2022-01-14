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Сегодня, 16:56

«Должен быть правильный баланс иностранцев и русских». Комбаров о стратегии Каттани в «Спартаке»

Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нового спортивного директора красно-белых Лука Каттани о формировании трансферной стратегии с опорой на российских игроков.

«Во-первых, все возможно. Во-вторых, я все-таки думаю, что не стоит делать каких-то резких движений. Должен быть правильный баланс иностранцев и русских. Нужно аккуратно подпускать молодых игроков к основному составу. Самое главное — баланс.

Изменения в «Спартаке»? Время покажет, как будет. В чемпионский сезон у нас после первого тура уволили тренера. Со стороны могло показаться, что все плохо. В итоге получилось чемпионство. Не хотелось бы загадывать. Хочется увидеть результаты их работы», — сказал Комбаров «СЭ».

Сегодня Лука Каттани был официально представлен на пресс-конференции.

Последние пять сезонов Каттани возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

 

Дмитрий Комбаров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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