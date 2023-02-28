Селюк рассказал о том, что «Торпедо» сложно предлагать африканских футболистов

Агент Дмитрий Селюк высказался о принципиальном отказе московского «Торпедо» от приглашения африканских футболистов.

«Надо убрать из голов болельщиков, что «у нас этого не будет». Надо приглашать атлетичных, быстрых и техничных африканцев. В «Роторе» у Седрика Гогуа была похожая история, когда его сначала не хотели принимать болельщики. Но потом он стал одним из лучших игроков и любимцем публики. В «Торпедо» — то же самое. Я мог бы усилить команду, но не получилось. Мы же помним скандал в «Торпедо» в 2018 году, когда в команду хотели взять российского, но темнокожего парня. Вот «Зенит» — молодцы, они плюнули на это. Бразильцев у них, конечно, перебор. Но они не смотрят, какой цвет кожи у футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В «Торпедо» ни разу не играл футболист африканского происхождения. В 2018 году московский клуб мог подписать контракт с темнокожим россиянином Эрвингом Ботака-Иобомой, но отказался от этой идеи после скандала с болельщиками.