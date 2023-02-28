Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России — она для меня потеряет интерес»

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением о получении российских паспортов бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Футбол в стране оценивают по низшим лигам, а у нас в прессе про второй дивизион — вообще ничего! Не о «Зените» в российском футболе говорить надо, а о втором дивизионе. Кстати, на двоих россиян в «Зените» стало больше. Их право. Но если они будут выступать за сборную России — она для меня потеряет всяческий интерес. РФС говорит о развитии детского футбола, а получается все по-другому. Каждый мальчишка в России — потенциальный игрок сборной. А тогда считайте, что два места в сборной уже заняты», — приводит Sport24 слова Лахиялова.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.