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Лахиялов: «Если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России — она для меня потеряет интерес»

Алина Савинова
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Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением о получении российских паспортов бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Футбол в стране оценивают по низшим лигам, а у нас в прессе про второй дивизион — вообще ничего! Не о «Зените» в российском футболе говорить надо, а о втором дивизионе. Кстати, на двоих россиян в «Зените» стало больше. Их право. Но если они будут выступать за сборную России — она для меня потеряет всяческий интерес. РФС говорит о развитии детского футбола, а получается все по-другому. Каждый мальчишка в России — потенциальный игрок сборной. А тогда считайте, что два места в сборной уже заняты», — приводит Sport24 слова Лахиялова.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-lakhiyalov-yesli-malkom-i-klaudino-budut-vystupat-za-sbornuyu-rossii-ona-dlya-menya-poteryayet-vsyacheskiy-interes
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Шамиль Лахиялов
Сборная России по футболу
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«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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