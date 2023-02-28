Терюшков поделился мнением о паспорте РФ для Малкома и Клаудиньо

Депутат Госдумы Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» высказался о получении игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно. Самое важное чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство Российской Федерации не теряло актуальность для спортсмена прошедшего через эту процедуру», — сказал Терюшков «СЭ».

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.