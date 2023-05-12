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Сегодня, 16:18

Селюк рассказал, из-за чего клубы РПЛ проигрывают конкуренцию «Зениту»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что у клубов РПЛ есть равные возможности для конкуренции.

«Правильно Семак сказал, конкурировать могут все. Только они проиграют «Зениту» конкуренцию. За счет чего? Определенного финансового подхода. Более того, в «Зените» уже футболисты могут позволить себе многое. Дело не в деньгах, можно и за копейки взять очень хороших игроков. Вот вам пример Конате и Нене, которые в «Ахмате» играют. Я хочу сказать, важна работа. Главное, заниматься своей деятельностью. А так, почему конкуренции не может быть? Может!» — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10864451-selyuk-obyasnil-iz-za-chego-kluby-rpl-proigryvayut-konkurenciyu-zenitu.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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ЦСКА

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П
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Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 9
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