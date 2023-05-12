Тарасов: «Бороться за чемпионство и Кубок — такая задача должна быть у Дзюбы и «Локо» в следующем сезоне»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о необходимости московскому клубу продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Локомотиву» точно нужно продлевать контракт с Дзюбой на следующий сезон. Артем добавляет уверенности команде и играет неплохо, плюс у него есть еще желание поиграть. Также уверен, что он приносит пользу команде как на поле, так и вне его. На сколько лет надо продлевать Дзюбу? Это уже вопрос к руководству, как они считают нужным. Но его точно надо оставлять в команде», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Также он назвал цель «Локомотива» на следующий сезон.

«У «Локомотива» всегда была одна цель — бороться за чемпионство и Кубок России. Такая задача должна быть у Дзюбы и железнодорожников в следующем сезоне», — добавил экс-полузащитник.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 26 туров.