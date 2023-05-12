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Сегодня, 16:10

Тарасов: «Бороться за чемпионство и Кубок — такая задача должна быть у Дзюбы и «Локо» в следующем сезоне»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о необходимости московскому клубу продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Локомотиву» точно нужно продлевать контракт с Дзюбой на следующий сезон. Артем добавляет уверенности команде и играет неплохо, плюс у него есть еще желание поиграть. Также уверен, что он приносит пользу команде как на поле, так и вне его. На сколько лет надо продлевать Дзюбу? Это уже вопрос к руководству, как они считают нужным. Но его точно надо оставлять в команде», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

Также он назвал цель «Локомотива» на следующий сезон.

«У «Локомотива» всегда была одна цель — бороться за чемпионство и Кубок России. Такая задача должна быть у Дзюбы и железнодорожников в следующем сезоне», — добавил экс-полузащитник.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

На данный момент железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 26 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-borotsya-za-chempionstvo-i-kubok-rossii-takaya-cel-dolzhna-byt-u-dzyuby-i-lokomotiva-v-sleduyushem-sezone-250453/
Артем Дзюба
Дмитрий Тарасов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
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13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
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