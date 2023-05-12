Гладилин: «Спартаку» надо настраиваться, как на «Зенит», чтобы победить «Химки»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии матча 27-го тура РПЛ между красно-белыми и «Химками».

«Матч между «Спартаком» и «Химками» будет очень тяжелым. Красно-белым надо настраиваться, как на «Зенит», чтобы победить «Химки». У «Спартака» нет особенной мотивации, в отличие от «Химок». Красно-черные будут играть в полную силу, у них есть все шансы побороться за стыковые матчи. Борьба за выживание по мотивации выше, чем борьба за втрое, третье и четвертое места. Не сказал бы, что «Химки» в мачте со «Спартаком» ментально могут быть фаворитами. Проигрывать никто не будет специально, болельщики красно-белых этого не позволят», — цитирует Гладилина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 49 очков. «Химки» с 17 очками идут на предпоследней позиции.