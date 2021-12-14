Селюк: «Оставить Виторию было бы ошибкой, и не надо про первое место в группе Лиги Европы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе главного тренера «Спартака» Руя Витории в московском клубе.

«Я видел, что пошла волна в поддержку Руя, — приводит слова Селюка «Советский спорт». — Ощущение, что без коррупционной составляющей здесь не обошлось. Теперь про работу Витории. Вызывает недоумение, когда начинают приводить аргументы его успешной работы, что он занял первое место в группе Лиги Европы. Для «Наполи» и «Лестера» этот турнир не так интересен. Интерес для них начинается в х плей-офф. Шансы на победу в Лиге Европы, что дает право сыграть в Лиге чемпионов, не столь велики. А у них идут полным ходом идут национальные первенства, где расслабляться нельзя ни на минуту«.

По мнению агента, «Спартаку» повезло в обоих матчах с «Наполи».

«Повезло дико — в Москве «Спартак» должен был проиграть 2:5. а выиграл 2:1. И при этом, если б футболист «Легии» забил пенальти, москвичи заняли бы третье место и попали бы в Лигу конференций. Селихов вытащил команду на первую позицию. И эйфория всех захлестнула», — сказал он.

Селюк считает, что московский клуб должен уволить главного тренера.

«Посмотрите, на каком месте идет «Спартак» в РПЛ и что вчера было в Сочи. Оставить Виторию было бы ошибкой, и не надо про первое место в группе Лиги Европы», — подытожил агент.

Ранее сообщалось, что 15 декабря в Москву прибудет итальянский специалист Паоло Ваноли и подпишет контракт со «Спартаком"ю