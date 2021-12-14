Агент Воронина прокомментировал информацию о продлении контракта тренера с «Динамо»

Андрей Головаш, агент Андрея Воронина, рассказал о возможном продлении соглашения его клиента с московским «Динамо». Украинский специалист готов остаться в стане бело-голубых, его все устраивает в клубе.

— Тут идет разговор обо всем тренерском штабе, — говорит Головаш «РБ Спорт» . — Разговор такой, я знаю, был. Больше не могу сказать, все остальные заявления — от клуба.

— Воронин обсуждал этот вопрос с «Динамо»?

— Идея такая была. Речь про весь штаб. Андрея, естественно, все устраивает. Считаю, что решение о переходе в «Динамо» было очень правильным. Он очень изменился, заняв позицию тренера. Сейчас внимает во все тонкости, с ним приятно общаться. Оценка, которую он дает многим игровым моментам, она действительно серьезная. Со своей стороны я раз и за Андрея, и за «Динамо».

— Разговоров о сольной работе пока нет?

— Сейчас он счастлив в той ситуации, в которой находится. У него замечательные отношения с Сандро Шварцем, у них действительно хорошая команда, они наслаждаются работой и общением. Так что о чем-то подобном говорить рано, нужно еще учиться, но он на правильном пути.