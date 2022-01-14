Селихов: «Обострилась ли конкуренция в «Спартаке»? Не знаю, вам виднее»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о конкуренции в команде и своем положении при новом главном тренере Паоло Ваноли.

«Обострилась ли конкуренция? Наверное, да. Не знаю, вам виднее. Чувствую ли себя первым номером при Ваноли? Это станет понятно по тренировкам и товарищеским играм», — отметил Селихов.

Напомним, что команду пополнил 21-летний голкипер Илья Свинов.