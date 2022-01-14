«Могли вообще под поезд бросить». Самедов рассказал, как чуть не стал жертвой скинхедов

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» вспомнил историю, когда чуть не стал жертвой скинхедов в московском метро.

— Какой язык был более родным для твоего отца?

— Папа мой, конечно, знал азербайджанский. Но он очень рано переехал в Россию, потому что попал в армию. Служил на флоте, на подводной лодке. После того как отслужил, приехал в Москву, учился, работал. Он знал язык. Его уже, к сожалению, нет в живых. И по-русски тоже очень хорошо разговаривал. Прожил здесь большую часть своей жизни.

— А у тебя не было желания выучить азербайджанский?

— Правильно, конечно, знать. Потому что это мои корни. Желание есть, но времени не хватает. Я обещаю, что постараюсь заняться этим вопросом.

— Твоя национальность, когда ты учился в школе, провоцировала какие-нибудь конфликты с другими ребятами?

— Были разные ситуации. Понятно, что моя внешность восточная. Я жил в Царицыно, где моя мама сейчас живет. Со мной однажды произошел такой случай, когда я на метро добирался из Сокольников после тренировки или после школы.

Выхожу из метро, а в Царицыно как-раз были погромы с участием скинхедов. По-моему, даже кого-то убили. Я поднимаюсь из метро и понимаю, что вся эта огромная толпа забегает туда. Конечно, у меня была паника. Я был ребенком. Лет 14-15 примерно. Я нырнул обратно и спрятался за столбом. Слава богу, никто меня не увидел. Могли бы вообще под поезд бросить. Страшно было. Все вагоны были забиты скинхедами. Так что были различные проблемы, стычки, когда старше становился. Но это жизнь. Ничего не поделаешь.

— Когда тебя оскорбляли на трибунах на матче в сборной в Азербайджане, хотелось как-то ответить или уйти с поля?

— Ставки высоки. Это решающая игра за выход на чемпионат мира. Есть два пути. Психануть в каком-то моменте и подвести команду и, не дай бог, оказаться мимо ЧМ. Либо делать свое дело. Понятно, что я считаю, что не заслуживаю такого отношения. Было недопонимание, я дал какое-то интервью, и на этой почве появился ажиотаж. Негативный в мою сторону. Я просто должен был выйти и сделать свое дело. Чтобы моя команда пробилась на ЧМ. Это мы и сделали.