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Хендрикс: «Начинаю подготовку к сезону в «Спартаке»

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из клуба. По словам 26-летнего голландца, он начинает подготовку к сезону в составе красно-белых.

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Почему вы меня об этом спрашиваете? Я только вернулся из отпуска и начинаю подготовку к сезону», — отметил Хендрикс.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Антальяспор». В сезоне-2021/22 Хендрикс принял участие в 11 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermark.com оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.

Йоррит Хендрикс
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