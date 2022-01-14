Хендрикс: «Начинаю подготовку к сезону в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из клуба. По словам 26-летнего голландца, он начинает подготовку к сезону в составе красно-белых.

«Остаюсь ли в «Спартаке»? Почему вы меня об этом спрашиваете? Я только вернулся из отпуска и начинаю подготовку к сезону», — отметил Хендрикс.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Антальяспор». В сезоне-2021/22 Хендрикс принял участие в 11 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermark.com оценивает нидерландца в 1,8 миллиона евро.