Секу Койта присутствует на тренировке ЦСКА

Нападающий ЦСКА Секу Койта тренировался вместе с остальными футболистами армейцев в общей группе.

Ранее агент игрока сообщил «СЭ», что нападающий может перейти в турецкий «Генчлербирлиги».

Контракт 25-летнего игрока из Мали с армейцами действует до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 он в 3 матчах отметился 1 результативной передачей.

