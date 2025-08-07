ЦСКА поздравил Газзаева с 71-летием

ЦСКА выпустил поздравление с 71-летием Валерия Газзаева, вместе с которым армейцы выигрывали Кубок УЕФА, трижды становились чемпионами России, четырежды выигрывали Кубок России и дважды — Суперкубок России.

«Желаем Валерию Георгиевичу успехов, здоровья и долгих лет жизни! С праздником», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Газзаев тренировал ЦСКА в 2001-2003 и 2004-2008 годах.