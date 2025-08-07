Футбол
7 августа, 09:38

ЦСКА поздравил Газзаева с 71-летием

Павел Лопатко

ЦСКА выпустил поздравление с 71-летием Валерия Газзаева, вместе с которым армейцы выигрывали Кубок УЕФА, трижды становились чемпионами России, четырежды выигрывали Кубок России и дважды — Суперкубок России.

«Желаем Валерию Георгиевичу успехов, здоровья и долгих лет жизни! С праздником», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Газзаев тренировал ЦСКА в 2001-2003 и 2004-2008 годах.

ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
  • Степочкин

    Здоровья легендарному тренеру!

    07.08.2025

  • фанат

    Многие лета!! (ВГ дружеский совет, бегите из этой госдумы пока не поздно)

    07.08.2025

    • «Спартак» отзаявил Рикарду Мангаша

    Секу Койта присутствует на тренировке ЦСКА
