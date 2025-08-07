Агент Мангаша сообщил о завершении перехода футболиста в «Спортинг»

Агент защитника «Спартака» Рикарду Мангаша Тьяго Рибейро сообщил «СЭ» о переходе футболиста в «Спортинг».

«Сделка полностью закрыта, Мангаш перешел в «Спортинг». Подписан контракт на четыре года», — сказал Рибейро «СЭ».

27-летний португалец перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. С того момента он провел 19 матчей и забил 3 мяча.