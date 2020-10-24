Себастьян Шиманьски: «Динамо» потеряло концентрацию после гола «Сочи», но команда смогла собраться"
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, признанный лучшим футболистом матча 12-го тура против «Сочи» (3:1), поделился впечатлениями от встречи.
— Спасибо за поздравления, на мой взгляд, мы неплохо начали матч, но после пропущенного гола потеряли концентрацию, — сказал в эфире «Матч Премьер» Шиманьски. — Тем не менее, мы смогли собраться и в какой-то момент вновь стали получать удовольствие от происходящего на поле. Это важная победа, мы получили 3 очка в домашнем матче, но я хочу сказать, что приз лучшему игроку матча — не мой, он принадлежит всей команде. Все сегодня играли здорово, хочу сказать спасибо парням.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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