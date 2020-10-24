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Себастьян Шиманьски: «Динамо» потеряло концентрацию после гола «Сочи», но команда смогла собраться"

16:11
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, признанный лучшим футболистом матча 12-го тура против «Сочи» (3:1), поделился впечатлениями от встречи.

— Спасибо за поздравления, на мой взгляд, мы неплохо начали матч, но после пропущенного гола потеряли концентрацию, — сказал в эфире «Матч Премьер» Шиманьски. — Тем не менее, мы смогли собраться и в какой-то момент вновь стали получать удовольствие от происходящего на поле. Это важная победа, мы получили 3 очка в домашнем матче, но я хочу сказать, что приз лучшему игроку матча — не мой, он принадлежит всей команде. Все сегодня играли здорово, хочу сказать спасибо парням.

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