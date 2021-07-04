Щенников и Зайнутдинов вернулись в общую группу ЦСКА

Защитник Георгий Щенников и полузащитник Бактиер Зайнутдинов, которые ранее занимались по индивидуальной программе, в настоящий момент работают на австрийском сборе ЦСКА в общей группе с ограничениями, сообщает сайт клуба.

Бруно Фукс принял участие в первой тренировке, после чего отбыл в расположение олимпийской сборной Бразилии, которой предстоит участие в групповом турнире Олимпийских игр.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Олича с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности тренера назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял 6-е место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.