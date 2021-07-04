Форвард Онугха находится на просмотре в «Крыльях Советов»
08:54
Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Онугха провел в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.
Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтера». В минувшем сезоне защитник выступал за «Зарю». Он провел 31 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Нападающий Дмитрий Антилевский, поработавший с самарской командой три дня, вернулся в Белоруссию.
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