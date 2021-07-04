Форвард Онугха находится на просмотре в «Крыльях Советов»

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», и защитник «Зари» Дмитрий Иванисеня присоединились к «Крыльям Советов» на сборах, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Контракт Онугхи с «Краснодаром» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Онугха провел в общей сложности 33 матча, забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.

Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтера». В минувшем сезоне защитник выступал за «Зарю». Он провел 31 матч, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Нападающий Дмитрий Антилевский, поработавший с самарской командой три дня, вернулся в Белоруссию.