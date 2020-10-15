«Счастье снова стучится в дверь». Зе Луиш показал фото с тренировки «Локомотива»

Новичок «Локомотива» Зе Луиш опубликовал новую фотографию с тренировки команды.

«И счастье снова стучится в дверь», — подписал фото Зе Луиш, добавив эмоджи сердечек в красно-зеленых цветах и двух сложенных ладошек.

29-летний футболист из Кабо-Верде перешел в московскую команду 6 октября из «Порту». С 2015-го по 2019-й форвард выступал за «Спартак».