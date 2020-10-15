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«Счастье снова стучится в дверь». Зе Луиш показал фото с тренировки «Локомотива»

22:49
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Новичок «Локомотива» Зе Луиш опубликовал новую фотографию с тренировки команды.

«И счастье снова стучится в дверь», — подписал фото Зе Луиш, добавив эмоджи сердечек в красно-зеленых цветах и двух сложенных ладошек.

29-летний футболист из Кабо-Верде перешел в московскую команду 6 октября из «Порту». С 2015-го по 2019-й форвард выступал за «Спартак».

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