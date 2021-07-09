Сборная России поздравила Лунева с переходом в «Байер»: «Ждем фантастических сейвов в бундеслиге»

Голкипер Андрей Лунев перешел в «Байер», сообщает официальный Telegram сборной России.

«Лунев — в «Байере». Россиянин подписал контракт на два года. Ждем фантастических сэйвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — говорится в сообщении.

29-летний футболист покинул российский клуб на правах свободного агента. Контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2023 года.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и трижды отыграл «на ноль».