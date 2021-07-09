Азмун вернулся в общую группу «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на вечерней тренировке команды в австрийском Шеффау-ам-Вильден-Кайзере занимался вместе с остальными футболистами сине-бело-голубых.

Напомним, в среду Азмун пропустил товарищеский матч с «Вердером» (2:2), так как получил травму на предыгровом занятии, а в четверг тренировался по индивидуальной программе. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи предположил, что повреждение несерьезное.

В сезоне-2020/21 Азмун провел 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, на его счету 19 голов и 6 результативных передач.