Гол Черного принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом»
20:58
«Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг» в товарищеском матче — 1:0.
Единственный мяч забил защитник железнодорожников Артур Черный.
Товарищеские матчи. Клубы
«Хартберг» — «Локомотив» — 0:1 (0:1)
Гол: Черный, 34.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Бокоев, 86), Ненахов, Магкеев, Черный, Куликов (Петухов, 46), Рыбчинский, Касимов, Никитин (Петров, 80), Бабкин (Зинович, 80), Лисакович (Белакович, 14. Крыховяк, 63).
9 июля.
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