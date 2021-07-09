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Гол Черного принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом»

20:58
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«Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг» в товарищеском матче — 1:0.

Единственный мяч забил защитник железнодорожников Артур Черный.

Товарищеские матчи. Клубы

«Хартберг» — «Локомотив» — 0:1 (0:1)

Гол: Черный, 34.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Бокоев, 86), Ненахов, Магкеев, Черный, Куликов (Петухов, 46), Рыбчинский, Касимов, Никитин (Петров, 80), Бабкин (Зинович, 80), Лисакович (Белакович, 14. Крыховяк, 63).

9 июля.

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Иван Торопцев все материалы автора

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