Саусь — игрокам и руководству «Балтики»: «Вы для меня как вторая семья»

Полузащитник Владислав Саусь обратился к игрокам и руководству «Балтики» после перехода в «Спартак».

«Хочу сказать большое спасибо от себя руководству за то, что поверили в меня, хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу, что дали шанс себя проявить, зарекомендовать, Честно скажу, без этого тренерского штаба ничего не получилось бы так быстро, Хочу сказать большое спасибо медицинскому штабу за то, что терпели, лечили меня, также администраторам, переводчикам и всем, кто сделал для меня очень много. Я это ценю, буду по всем скучать. Хотелось бы еще сказать молодым пацанам: «Пацаны, пока есть такой тренер, старайтесь ради него, ради себя, он реально может вывести вас в люди, поверьте, будет тяжело, но это того стоит». Всех люблю, всех обнимаю, любая какая-то проблема — я всегда на связи. Вы для меня как вторая семья», — сказал футболиста в ролике пресс-службы калининградского клуба.

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Саусь перешел в «Балтику» из «Шинника» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.