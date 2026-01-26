«Балтика» продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым
«Балтика» продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение c 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.
«Поздравляем Максима с правильным решением и желаем не сбавлять оборотов, а весной зажечь по полной!» — говорится в сообщении «Балтики».
Петров пополнил состав калининградского клуба в январе 2025 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Источник: Telegram-канал ФК «Балтика»
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|2
|0
|0
|6-3
|6
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|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
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|1
|0
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|4
|
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|3
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|
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|
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|2
|0
|0
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|0
|
15
|Родина
|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
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|9.08
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|Рубин – Оренбург
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|10.08
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|Факел – Ахмат
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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