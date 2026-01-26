«Балтика» продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым

«Балтика» продлила контракт с полузащитником Максимом Петровым, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение c 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

«Поздравляем Максима с правильным решением и желаем не сбавлять оборотов, а весной зажечь по полной!» — говорится в сообщении «Балтики».



Петров пополнил состав калининградского клуба в январе 2025 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.