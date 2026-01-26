«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики»

«Спартак» объявил о переходе полузащитника Владислава Сауся из «Балтики».

Пресс-служба красно-белых представила новичка, опубликовав ролик в стиле мультсериала «Южный Парк».

Контракт 22-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Футболист будет выступать за «Спартак» под 17-м номером.

Саусь перешел в «Балтику» из «Шинника» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.