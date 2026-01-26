Рыков рассказал, что летом «Пари НН» рассматривал Шпилевского и Личку на пост главного тренера

Бывший заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера в нижегородский клуб.

— Как проходило назначение Алексея Шпилевского?

— Я был за назначение Алексея. До прихода в «Пари НН» я был с ним знаком, проходил у него стажировку в «Арисе». Видел его методы работы, которые совпадали с нашими ожиданиями. Не скажу, что это я привез Шпилевского в «Пари НН», нет, большую работу проделали Александр Удальцов и высшее руководство клуба. Но я поддерживал его кандидатуру.

— Кого еще рассматривали на пост главного тренера?

— От нашего спортивного блока было выдвинуто две кандидатуры — Алексей Шпилевский и Марцел Личка. Оба кандидата подходили нашей философии, клуб хотел играть в атакующий футбол. Поэтому рассматривали этих специалистов. Не знаю, почему не получилось назначить Личку, переговоры вело высшее руководство. Видимо, Марцел хотел попробовать себя в другой лиге.

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом 2025 года. Клуб после 18-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.