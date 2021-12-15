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Дмитрий Тарасов выпустил музыкальный трек

15:54
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов попробовал себя в новом амплуа. Он выпустил музыкальный трек.

Ранее футболист подписал контракт с любительским клубом «На спорте».

В составе «На спорте» играют российские артисты, музыканты и блогеры — Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Володя XXL и другие.

Видеоклип на песню в исполнении Тарасова можно посмотреть здесь.

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Иван Шитик все материалы автора

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