Дмитрий Тарасов выпустил музыкальный трек
15:54
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов попробовал себя в новом амплуа. Он выпустил музыкальный трек.
Ранее футболист подписал контракт с любительским клубом «На спорте».
В составе «На спорте» играют российские артисты, музыканты и блогеры — Даня Милохин, Егор Шип, T-Killah, Володя XXL и другие.
Видеоклип на песню в исполнении Тарасова можно посмотреть здесь.
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