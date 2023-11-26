«Оренбург» — «Ахмат»: судья не назначил еще один пенальти в пользу гостей

На 11-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» (1:1) арбитр Артем Любимов ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля.

Эпизод матча «Оренбург» — «Ахмат».

Эпизод матча «Оренбург» — «Ахмат».

В том моменте защитник Максим Сидоров в своей штрафной площади, пытаясь выбить мяч, ударил ногой Ивана Олейникова в область ахилла. Ни судья, ни его видеоассистенты не оценили действия футболиста «Оренбурга» как нарушение правил.