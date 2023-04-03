Бизнесмен Садыгов — о работе Юрана в «Химках»: «К нему претензий нет. Но тренер еще должен создать комфортную среду в команде»

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» поделился мнением о работе бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«К Сергею Николаевичу особых претензий нет. Но тренер же еще должен создать и комфортную среду в команде. Если мы хотим вырастить новое поколение футболистов. Мы же не сравниваем Гогниева с Юраном. Они разные. Повторюсь, сложно найти компетентного тренера. И не забывайте, что как частный клуб «Химки» появились недавно. «Краснодару» исполнилось 15 лет. «Химки» в этом плане гораздо моложе. Не все поэтому пока гладко идет. Клуб набирается опыта и в плане назначений тренеров, и по игрокам», — сказал Садыгов «СЭ».

По данным «СЭ», о назначении Сергея Юрана на должность главного тренера «Пари НН» должно быть объявлено в среду, 5 апреля. Последним местом работы Юрана были «Химки», которые 53-летний специалист покинул 9 августа 2022 года.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Туфаном Садыговым читайте здесь.