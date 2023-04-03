ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с московским клубом за трансфер полузащитника Николы Влашича.

— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых, — отметил Бабаев.

— «Вест Хэм» должен ЦСКА еще 22,5 миллиона евро?

— Порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро.

— Теперь вы спокойно получите эти деньги?

— У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить полное решение. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. Если оплата не поступит, то мы можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Летом прошлого года «молотобойцы» отдали хорватского полузащитника в аренду в «Торино» до конца текущего сезона.