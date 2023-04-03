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ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с ЦСКА за Влашича

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что ФИФА обязала «Вест Хэм» расплатиться с московским клубом за трансфер полузащитника Николы Влашича.

— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых, — отметил Бабаев.

— «Вест Хэм» должен ЦСКА еще 22,5 миллиона евро?

— Порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро.

Теперь вы спокойно получите эти деньги?

У «Вест Хэма» есть 10 дней, чтобы запросить полное решение. После получения полного решения, а это занимает обычно около месяца, у них будет еще 21 день на обращение в CAS. Если этого не случится, то решение вступит в силу, и у «Вест Хэма» будет 45 дней на оплату. Если оплата не поступит, то мы можем пойти в Дисциплинарный комитет ФИФА и запросить санкции.

Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» в августе 2021 года. Летом прошлого года «молотобойцы» отдали хорватского полузащитника в аренду в «Торино» до конца текущего сезона.

Никола Влашич
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 21 2 11 8 27-39 17
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