Бизнесмен Садыгов: «Как «Химки» могут смириться с вылетом?»

Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» заявил, что «Химки» не смирились с вылетом из РПЛ в первую лигу.

«Как клуб может смириться с вылетом? Да, проиграли 0:6 «Краснодару». Но в этом сезоне «Оренбург» проигрывал 0:8, «Сочи» 0:4. Это спорт, всякое бывает. Осталось 9 туров. В прошлом году у нас было всего 15 очков после 21 матча», — сказал Юран «СЭ».

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Туфаном Садыговым читайте здесь.