Рыбус врезался в Ломовицкого, пенальти не назначен. Разбираем эпизод матча в Черкизове

На 59-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (1:0) у арбитра Алексея Сухого возникли основания для назначения пенальти в ворота железнодорожников, но он этого не сделал. В том моменте в штрафной площади хозяев в единоборстве с Мачеем Рыбусом упал Александр Ломовицкий. Полузащитник туляков пробросил мяч и пытался продвинуться в направлении линии ворот, а защитник «Локомотива» сделал движение навстречу, попал сопернику ногой в ногу и ударил его корпусом в корпус.

Судья решил, что фола нет, видеоассистенты Николай Волошин и Дмитрий Сафьян в его действия не вмешались. (Александр Бобров)