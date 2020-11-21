Рыбус врезался в Ломовицкого, пенальти не назначен. Разбираем эпизод матча в Черкизове
На 59-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (1:0) у арбитра Алексея Сухого возникли основания для назначения пенальти в ворота железнодорожников, но он этого не сделал. В том моменте в штрафной площади хозяев в единоборстве с Мачеем Рыбусом упал Александр Ломовицкий. Полузащитник туляков пробросил мяч и пытался продвинуться в направлении линии ворот, а защитник «Локомотива» сделал движение навстречу, попал сопернику ногой в ногу и ударил его корпусом в корпус.
Судья решил, что фола нет, видеоассистенты Николай Волошин и Дмитрий Сафьян в его действия не вмешались. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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