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Рыбус врезался в Ломовицкого, пенальти не назначен. Разбираем эпизод матча в Черкизове

21:46
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 1:0. 21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 1:0.
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 1:0.
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На 59-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (1:0) у арбитра Алексея Сухого возникли основания для назначения пенальти в ворота железнодорожников, но он этого не сделал. В том моменте в штрафной площади хозяев в единоборстве с Мачеем Рыбусом упал Александр Ломовицкий. Полузащитник туляков пробросил мяч и пытался продвинуться в направлении линии ворот, а защитник «Локомотива» сделал движение навстречу, попал сопернику ногой в ногу и ударил его корпусом в корпус.

Судья решил, что фола нет, видеоассистенты Николай Волошин и Дмитрий Сафьян в его действия не вмешались. (Александр Бобров)

Локомотив — Арсенал Т

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