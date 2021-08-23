Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в пятом туре Тинькофф чемпионата России.

«Второй тайм был сложнее, да. «Краснодар» прибавил. Мы не расслаблялись. Внутренняя мотивация, сборы, работа тренерского штаба — я считаю, что все это вместе помогает нам побеждать. Дубль Смолова? Мы сегодня играли на контратаках. В хорошей контратаке можно и забить», — сказал Рыбчинский «СЭ».

В первом тайме дубль оформил нападающий красно-зеленых Федор Смолов.

«Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» остался на девятой строчке — шесть очков.