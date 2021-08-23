Геркус отреагировал на троллинг «Локомотива» Крыховяка
10:58
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на пост железнодорожников в Twitter. В соцсети клуб протроллил бывшего игрока команды Гжегожа Крыховяка, выступающего за «Краснодар».
В воскресенье «Локомотив» обыграл краснодарцев в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).
«Стыд еще не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» НЕ красно-зелено-белые, хотя хоккеисты могут и путать», — написал Геркус.
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