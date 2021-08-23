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Геркус отреагировал на троллинг «Локомотива» Крыховяка

10:58
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на пост железнодорожников в Twitter. В соцсети клуб протроллил бывшего игрока команды Гжегожа Крыховяка, выступающего за «Краснодар».

В воскресенье «Локомотив» обыграл краснодарцев в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Стыд еще не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» НЕ красно-зелено-белые, хотя хоккеисты могут и путать», — написал Геркус.

Крыховяк перешел в «Краснодар» из «Локомотива» в начале августе. Хавбек, комментируя свой трансфер, заявил, что решение «было принято за его спиной».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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