Геркус отреагировал на троллинг «Локомотива» Крыховяка

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на пост железнодорожников в Twitter. В соцсети клуб протроллил бывшего игрока команды Гжегожа Крыховяка, выступающего за «Краснодар».

В воскресенье «Локомотив» обыграл краснодарцев в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ (2:1).

«Стыд еще не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» НЕ красно-зелено-белые, хотя хоккеисты могут и путать», — написал Геркус.