Рябчук назвал главную цель «Спартака» в текущем сезоне

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о главной цели красно-белых в текущем сезоне.

«Все мы хотим бороться за первое место. Это и моя личная цель в этом сезоне», — сказал Рябчук «СЭ».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.