Рябчук о сборах со Станковичем: «Уверенно себя чувствуем, хорошо играем»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разнице между Гильермо Абаскалем и Деяном Станковичем.

«Нет смысла делать сравнение. У каждого свой взгляд, свои тренировки. Сейчас мы уверенно себя чувствуем, хорошо играем», — сказал Рябчук «СЭ».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.