«Зенит» сыграет с «Пюником» на сборах в Абу-Даби

«Зенит» анонсировал товарищеский матч против армянского «Пюника».

Матч состоится на сборах в Абу-Даби во вторник, 11 февраля. Начало — в 11.00 по московскому времени.

В этот же день сине-бело-голубые сыграют против «Спартака» в финале зимнего кубка РПЛ. Игра стартует в 19.30 по московскому времени.