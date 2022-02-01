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РФС готов помочь тренеру сборной Польши Михневичу в получении российской визы и билетов на матчи РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский футбольный союз (РФС) готов содействовать новому главному тренеру сборной Польши Чеславу Михневичу в получении российской визы.

«По состоянию на сегодняшний день РФС не получал писем от PZPN с просьбой содействовать в приеме нового главного тренера сборной Польши. Как только подобное обращение будет получено, РФС окажет содействие в получении визы и билетов на матчи, которые хочет посетить тренер. Это стандартная процедура, которая действует в подобных случаях» — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

Ранее, 31 января, стало известно, что бывший главный тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши. Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года и предусматривает возможность продления.

Сборным России и Польши предстоит встретиться в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдет 24 марта в «Лужниках». Победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.

Источник: https://tass.ru/sport/13585347
РПЛ
РФС
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чеслав Михневич
Чемпионат мира по футболу 2022
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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