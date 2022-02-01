РФС готов помочь тренеру сборной Польши Михневичу в получении российской визы и билетов на матчи РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) готов содействовать новому главному тренеру сборной Польши Чеславу Михневичу в получении российской визы.

«По состоянию на сегодняшний день РФС не получал писем от PZPN с просьбой содействовать в приеме нового главного тренера сборной Польши. Как только подобное обращение будет получено, РФС окажет содействие в получении визы и билетов на матчи, которые хочет посетить тренер. Это стандартная процедура, которая действует в подобных случаях» — приводит ТАСС слова службы коммуникаций РФС.

Ранее, 31 января, стало известно, что бывший главный тренер «Легии» Михневич возглавил сборную Польши. Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано до конца 2022 года и предусматривает возможность продления.

Сборным России и Польши предстоит встретиться в полуфинале стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре, который пройдет 24 марта в «Лужниках». Победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.