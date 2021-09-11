Руй Витория: «В России есть все условия для строительства сильной лиги»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Химками» (3:1) в седьмом туре Тинькофф РПЛ поделился мнением об уровне чемпионата России.
«В России есть все условия для строительства сильной лиги, — сказал Витория. — Что касается интенсивности, то многовато пауз. Футбол не про физику, он про скорость принятия решений. Игра в РПЛ все время разбита на отрезки, это провоцирует участников матча.
Здесь каждый должен сделать шаг, чтобы лига стала быстрее. Я приехал сюда из Португалии, там были те же разговоры. Если в ЛЧ 64 минуты было чисто игрового времени, то в чемпионате Португалии только 49. Это серьезная разница. Думаю, в России примерно похожие цифры".
В составе красно-белых отличились Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе.
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