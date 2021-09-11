Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над «Химками» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

«Молодцы, хорошо сегодня играли, — сказал Канчельскис «СЭ». — Хороший результат для «Спартака» и болельщиков. А так, ничего такого я не увидел. Одна игра — это не показатель. Стабильность — это признак мастерства. Если бы он и раньше выигрывали, тогда другое дело. Сейчас да, 3 очка — хорошо, позитивные эмоции, но что дальше... Сейчас же опять будут писать только про «Спартак», что он выиграл одну игру. Когда команда выигрывает 8-9 игр подряд, тогда о чем-то можно говорить. А сейчас выиграли, потом ничья, потом проиграют. И опять скажут, что все плохо. Сейчас все будут говорить, что все хорошо. Я же ничего такого особенного не увидел».

Канчельскис также прокомментировал ранее появившуюся информацию о возможном уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых в случае поражения от «Химок».

«Руй Витория мог уйти, если бы проиграл «Химкам»? Я даже не знаю. Там работают всякие жулики и проходимцы. Наверное, могут это и решить. О чем можно тут говорить. Все может случится. Может, такое и будет. Я же там не работаю, не знаю. Жалко болельщиков «Спартака». Как бы я не относился к команде, но я всегда уважал болельщиков. Когда в команде работают дилетанты, то, что тут еще сказать? Будем смотреть, что будет дальше. «Спартак» — это большая и великая команда, с гигантской армией болельщиков. Я с уважением отношусь к клубу. Мне жалко болельщиков. Время рассудит, кто прав — кто виноват», — добавил Канчельскис.

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» — 12-я строчка и 6 баллов.