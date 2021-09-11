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Канчельскис — о победе «Спартака»: «Ничего особенного не увидел. В команде работают дилетанты»

21:40
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» над «Химками» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

«Молодцы, хорошо сегодня играли, — сказал Канчельскис «СЭ». — Хороший результат для «Спартака» и болельщиков. А так, ничего такого я не увидел. Одна игра — это не показатель. Стабильность — это признак мастерства. Если бы он и раньше выигрывали, тогда другое дело. Сейчас да, 3 очка — хорошо, позитивные эмоции, но что дальше... Сейчас же опять будут писать только про «Спартак», что он выиграл одну игру. Когда команда выигрывает 8-9 игр подряд, тогда о чем-то можно говорить. А сейчас выиграли, потом ничья, потом проиграют. И опять скажут, что все плохо. Сейчас все будут говорить, что все хорошо. Я же ничего такого особенного не увидел».

Канчельскис также прокомментировал ранее появившуюся информацию о возможном уходе Руя Витории с поста главного тренера красно-белых в случае поражения от «Химок».

«Руй Витория мог уйти, если бы проиграл «Химкам»? Я даже не знаю. Там работают всякие жулики и проходимцы. Наверное, могут это и решить. О чем можно тут говорить. Все может случится. Может, такое и будет. Я же там не работаю, не знаю. Жалко болельщиков «Спартака». Как бы я не относился к команде, но я всегда уважал болельщиков. Когда в команде работают дилетанты, то, что тут еще сказать? Будем смотреть, что будет дальше. «Спартак» — это большая и великая команда, с гигантской армией болельщиков. Я с уважением отношусь к клубу. Мне жалко болельщиков. Время рассудит, кто прав — кто виноват», — добавил Канчельскис.

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» — 12-я строчка и 6 баллов.

Спартак — Химки

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Артем Бухаев все материалы автора

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