Руй Витория — о работе без переводчика: «Жизнь тренера — это постоянный вызов»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, как чувствует себя без переводчика на португальский.
Раньше появилась информация, что переводчик московского клуба Дмитрий Крайтор решил покинуть клуб. В матче с «Химками» (3:1) в роли переводчика выступил пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Как мне без переводчика на португальский? Жизнь тренера — это постоянный вызов. Кадровые перестановки — это часть моей работы. Я могу говорить на разных языках. Возможно, по-английски и по-испански не могу доносить все свои мысли, но главное, что мы все понимаем друг друга», — сказал тренер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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