Дерби больших надежд. ЦСКА и «Спартак» определят, у кого претензии на чемпионство весомее

Команды разделяет всего одно очко.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

Неожиданный претендент

Интрига в нынешнем чемпионате на загляденье. «Динамо» выдает рекордную победную серию, «Зенит» с «Краснодаром» ведут привычную борьбу за золото, «Спартак» периодически показывает едва ли не лучший футбол в РПЛ. И на этом фоне неожиданно возник еще один серьезный претендент — ЦСКА, от которого перед стартом сезона мало кто ждал чего-то выдающегося.

В воскресенье армейцы примут красно-белых. И это будет не просто очередное дерби двух принципиальных соперников, которое интересно независимо от турнирного положения. Сейчас их объединяет важнейший вопрос: насколько серьезны их чемпионские амбиции? И матч на «ВЭБ Арене» поможет приблизиться к ответу.

Начнем с ЦСКА.

Летом к армейцам относились с осторожностью. После неудачного завершения истории с Фабио Челестини руководство доверилось молодому Дмитрию Игдисамову, который прежде самостоятельно не работал на таком уровне. Усиление состава тоже не выглядело настолько впечатляющим, чтобы записывать красно-синих в число фаворитов. Казалось, что новый сезон станет переходным. А если команда сохранит место в верхней части таблицы, уже неплохо.

Но Игдисамов удивил. ЦСКА прошел десять туров без поражений, делил первое место с «Динамо» и заставил воспринимать себя совершенно иначе.

Конечно, скептики могли возразить, что армейцам пока не попадалось достаточно серьезных соперников. Где-то повезло, где-то выручила надежная оборона, несколько матчей удалось выиграть с минимальным преимуществом. Давайте посмотрим, что будет против лидеров.

И вот в минувшее воскресенье ЦСКА уступил «Динамо» — 1:3. Первое поражение в чемпионате. Казалось бы, аргумент в пользу сомневающихся. Но те, кто видел матч, вряд ли согласятся с тем, что армейцев поставили на место.

Да, бело-голубые победили заслуженно. Однако ЦСКА выглядел уверенно, смело, не боялся соперника, который сейчас находится в потрясающей форме. Команда Игдисамова временами заставляла «Динамо» серьезно обороняться и до последних минут сохраняла шансы на положительный результат.

Проиграть можно по-разному. И это было точно не то поражение, после которого впору пересматривать оценку перспектив команды. Скорее наоборот: армейцы подтвердили, что не случайно находились среди лидеров.

А теперь начинается самое интересное.

Дмитрий Игдисамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шесть туров, которые многое решат

Календарь приготовил ЦСКА настоящую проверку. После «Динамо» армейцам в пяти турах предстоит сыграть со «Спартаком», «Краснодаром» и «Зенитом». То есть сразу с четырьмя главными конкурентами в борьбе за медали.

Причем все эти команды претендуют не просто на место в тройке. Каждая рассчитывает на золото.

Такие отрезки нередко становятся определяющими для оценки возможностей команды. Можно уверенно побеждать середняков, набирать очки с аутсайдерами, но чемпионские амбиции проверяются прежде всего в матчах с прямыми конкурентами.

И здесь от Игдисамова потребуется гораздо больше, чем грамотная организация игры. Важно, как он реагирует на неудачи, умеет ли менять план по ходу встречи, способен ли находить решения против разных по стилю соперников. До сих пор молодой тренер прекрасно справлялся со своими задачами. Теперь требования становятся значительно выше.

Впрочем, в этом есть и огромный плюс. ЦСКА получает возможность доказать, что его место наверху — не временное недоразумение, а результат настоящего прогресса.

И ближайший экзамен — самый принципиальный. И сдавать его придется без главного форварда — Гонду.

Хуан Карлос Карседо. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Какой «Спартак» настоящий?

У красно-белых ситуация почти противоположная. От них как раз ждали многого. После серьезных вложений в состав, формирования сыгранной команды, появления интересных сочетаний в атаке «Спартак» вполне обоснованно вошел в число главных претендентов на золото.

И временами кажется, что именно он должен выиграть чемпионат.

Вспомните матч с «Зенитом». Победа 2:0, прекрасное движение, страсть, агрессия, отличная командная работа. Красно-белые не просто воспользовались ошибками петербуржцев, а продемонстрировали свое превосходство в важнейших компонентах игры.

Или уверенные победы над «Ростовом» и «Рубином». Последнего «Спартак» в минувшем туре разгромил со счетом 4:0. Когда у команды получается игра, остановить ее чрезвычайно трудно. Футболисты хорошо взаимодействуют, быстро перемещают мяч, создают остроту за счет движения и индивидуального мастерства.

Смотришь на такой «Спартак» и думаешь: вот он, пожалуй, главный фаворит сезона. Есть грамотный тренер, качество, глубина состава, характер, взаимопонимание. И главное — та самая энергия, которой порой не хватало красно-белым в предыдущие годы.

А потом наступает совершенно другой матч.

«Динамо» спартаковцы уступили 1:2, причем по игре бело-голубые выглядели значительно убедительнее. В Самаре против «Крыльев Советов» все закончилось ничьей 1:1, хотя после ярких побед от «Спартака» ждали продолжения серии. Не забудем и домашнее поражение от «Краснодара» — 1:2. Тогда «быки» за счет четкой организации обороны сумели лишить красно-белых привычной свободы в атаке.

И вот здесь возникает главный вопрос: почему команда, которая способна выглядеть настолько мощно, пока не может демонстрировать этот уровень постоянно?

Одного мастерства недостаточно. Для чемпионства необходима стабильность. Нужно уметь побеждать не только тогда, когда все получается, но и в те дни, когда соперник перекрывает свободные зоны, не дает разгонять атаки, заставляет бороться за каждый метр.

И если «Спартак» хочет всерьез претендовать на золото, ему придется научиться справляться с подобными трудностями.

Тамерлан Мусаев и Кристофер Ву. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ради таких матчей ждем выходных

Вот почему предстоящее дерби настолько интересно.

ЦСКА нужно доказать, что его неожиданное лидерство не было следствием удачного календаря и что команда способна на равных противостоять сильнейшим соперникам. «Спартаку» — подтвердить, что яркие победы не являются отдельными вспышками и красно-белые действительно готовы бороться за чемпионство на протяжении всего сезона.

Конечно, один матч не может дать окончательный ответ на все вопросы. Чемпионат только набирает ход, до финиша еще далеко. Даже поражение в дерби не перечеркнет амбиций ни одного из соперников.

Но представьте, что ЦСКА побеждает «Спартак». После десяти туров без поражений, достойной игры с «Динамо», а теперь и успеха в принципиальном противостоянии разве останутся основания считать армейцев случайными гостями среди лидеров?

А если выиграют красно-белые? Это станет еще одним серьезным аргументом в пользу их чемпионских перспектив. Особенно если удастся не просто взять три очка, а вновь продемонстрировать футбол, от которого болельщики приходят в восторг.

Воскресное дерби не определит чемпиона России. Но вполне может изменить представление о том, кому по силам им стать.