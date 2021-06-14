Руй Витория рассказал, хочет ли он сыграть с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
16:24
Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о том, хочет ли он сыграть в Лиге чемпионов с «Бенфикой», которую он тренировал ранее.
«Хочу ли сыграть против «Бенфики» в Лиге чемпионов? Главное на этом этапе — максимально подготовиться и одержать победу. Соперник неважен. Это сложный турнир, для нас важна каждая игра там. Я не сторонник создания долгосрочных планов», — сказал Витория.
51-летний португалец 24 мая был назначен новым главным тренером красно-белых. Контракт с Виторией рассчитан на два года. Специалист сменил на посту главного тренера москвичей Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.
(Сергей Федоров)
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