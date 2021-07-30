«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 3-го тура молодежного первенства. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.
Красно-белые одержали первую победу в текущем розыгрыше молодежного первенства, поднявшись на 6-е место. «Крылья Советов» опустились на 9-ю строчку.
Молодежные команды
3-й тур
«Спартак — мол.» (Москва) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 3:1 (1:0)
Судья: Антошко (Владивосток).
30 июля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Сочи — мол.» (Сочи) — «УОР №5» (Егорьевск) — 1:0 (1:0)
Гол: Кумсаров, 18.
Судья: Рубцов (Санкт-Петербург).
30 июля. Сочи. Стадион «Академии ФК «Сочи» (1-е поле)».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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