Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, чем была вызвана частая ротация стартового состава в первых матчах сезона.

— Чем была продиктована серьезная ротация в начале сезона?

— Мы говорим о графике. В прошлом сезоне играли раз в неделю, сейчас у нас много игр. Сами представьте, какой у нас график. Мы играем каждые 3,5 дня. В прошлом году сыграли 30-31 игру, в Европе играют 50 игр. Для введения плотности мы пришли к ротации. Нет значения начало сезона или конец. Поэтому, когда такой плотный график, мы не может говорить о том, что у нас есть только 11 человек. Это другая игровая динамика. Я всем игрокам доверяю. Игры не всегда идут так, как запланировано, но мы работаем.