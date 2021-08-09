Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отличился в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он реализовал пенальти и увеличил преимущество сочинцев в счете — 2:0.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый удар за игру футболиста «Урала» рукой в своей штрафной. Нарушение он зафиксировал после подсказки ВАР.