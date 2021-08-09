«Рубин» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Кварацхелии

По информации «СЭ», «Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

Между лондонцами и представителями казанского клуба идут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока. Казанский клуб в сделке представляет британское агентство, которое получило авторизацию от «Рубина».

По нашим данным, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.

Пока стороны не достигли соглашения о трансфере и сумме отступных. Отметим, что в Англии трансферное окно закроется 31 августа.

В этом сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче 3-го тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком встречи.