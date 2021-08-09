Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Кварацхелии

20:10
Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хвича Кварацхелия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», «Тоттенхэм» интересуется хавбеком «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

Между лондонцами и представителями казанского клуба идут переговоры о возможном трансфере грузинского игрока. Казанский клуб в сделке представляет британское агентство, которое получило авторизацию от «Рубина».

По нашим данным, казанский клуб рассчитывает выручить с продажи 20-летнего Кварацхелии около 20 миллионов евро.

Пока стороны не достигли соглашения о трансфере и сумме отступных. Отметим, что в Англии трансферное окно закроется 31 августа.

В этом сезоне грузинский хавбек в трех матчах РПЛ забил один гол и в матче 3-го тура против «Ахмата» (2:1) был признан лучшим игроком встречи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наконец-то свобода!» Сестры Аверины встретились с родными
Белорусская ассоциация гимнастики высмеяла серебро Авериной
Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
Умерла актриса из «Москва слезам не верит» и легендарного «Кабачка 13 стульев»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
5
Офсайд