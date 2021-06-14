Руй Витория: «Не люблю выстраивать автобус в своей штрафной»

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, в каком стиле будет играть его команда.

«Я хочу, чтобы команда обладала бойцовскими качествами. Для чемпионства нужен характер. Люблю агрессивную оборону: компактная игра, возможность быстро переправить мяч в атаку. Но для этого нужно лично узнать футболистов. Картинка не даст вам полное представление о возможностях футболистов. Я не люблю выстраивать автобус в своей штрафной, мы с первого дня будем активно работать с мячом. Нужно, чтобы у игры «Спартака» было свое лицо, все соперники должны сразу узнавать против кого они играют», — сказал Витория.

Напомним, португалец подписал со «Спартаком» двухлетний контракт. Витория сменил на этом посту Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб занял второе место в Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)